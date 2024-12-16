بالفيديو..كاميرا المراقبة توثق حجم زلزال الشلف

وثّق فيديو لكاميرا المراقبة تحصلت عليه النهار، حجم مخلفات الزلزال الذي ضرب ولاية الشلف. وهذا في الساعات الأولى من يوم الاثنين.

ويبدو من المشاهد التي وثقتها الكاميرا، أن الهزة الأرضية التي بلغت شدتها 4.9 درجات على سلم ريشتر كانت نوعا ما قوية. أين يظهر في الفيديو الموثق من قبل أحد أصحاب المحلات، حجم مخلفات الهزة، حيث عند دخوله إلى دكانه وجد الزجاج منكسر ومستحضرات التجميل متناثرة على الأرض.

وكشفت مديرية الحماية المدنية، اليوم الاثنين، عن عدم تسجيل أي خسائر إثر الهزة الأرضية التي ضربت ولاية الشلف.

واشارت الحماية المدنية في بيان لها، إلى أنها بعد عمليات التعرف لم تسجل أي خسائر تذكر.

للتذكير، سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، هزة أرضية اليوم الإثنين على الساعة 01سا و9 د.

وحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، فقد بلغت شدة الهزة 4.9 درجات على سلم ريشتر.

وحدد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية مركز الهزة حدد 3 كم شمال الزبوجة ولاية الشلف.