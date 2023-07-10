بالفيديو.. لبناني يقتحم بنكا في بيروت ويحتجز رهينة
أقدم مواطن لبناني على إقتحام “بنك مصر ولبنان” في العاصمة بيروت اليوم الاثنين، واحتجز رهينة بداخله، مطالبا بحصوله على وديعته المصرفية بالكامل.
وجاء في تغريدة لجمعية “صرخة المودعين”، إن “المودع عمر الأعور يحتجز مدير فرع بنك مصر رهينة، ويطلب بتسلم كامل وديعته”. مبينة أن “المودع لديه وديعة قيمتها 6500 دولار ويطالب بها كاملة”.
وأضافت الجمعية، أن المودع عمر الأعور خرج من البنك وقد أخذ مبلغ 6500 دولار، وديعته وهو الآن بمخفر الباشورة. وذكرت في وقت لاحق بأنه تم الإفراج عنه.
خاص #جمعية_صرخة_المودعين
المودع عمر الأعور من داخل بنك مصر ولبنان يحتجز مدير الفرع جاد بو شديد رهينة pic.twitter.com/W2TJA8PZ6R
— جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) July 10, 2023
خاص جمعية صرخة المودعين
الأفراج عن المودع عمر الأعور
بعد تحرير كامل وديعته 6500 دولار
ويقول الحياة للأقوياء وليست للضعفاء #جمعية_صرخة_المودعين ستساند جميع المودعين لتحرير أموالهم pic.twitter.com/zsEVDG4Ygw
— جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) July 10, 2023