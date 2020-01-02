بالفيديو: لحظة مغادرة المجاهد لخضر بورقعة من سجن الحراش
غادر، اليوم الخميس، المجاهد لخضر بورقعة، سجن الحراش بالعاصمة، بعد الإفراج عنه من قبل محكمة بئر مراد رايس.
وحسب مصادر النهار، فإن محاكمة لخضر بورقعة ستكون يوم 12 مارس القادم، حيث ستتم محاكمته وهو في حالة إفراج.
للإشارة، تم ايداع لخضر بورقعة الحبس المؤقت يوم 30 جوان 2019.
🔴🔴#مباشر لحظة مغادرة المجاهد لخضر #بورقعة من سجن الحراش
Publiée par النهار الجديد sur Jeudi 2 janvier 2020
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