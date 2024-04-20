بالفيديو.. ليريس ممررا حاسما في فوز ستوك سيتي أمام بليموث

ساهم الدولي الجزائري، مهدي ليريس، اليوم السبت، في الفوز الكبير الذي حققه ناديه ستوك سيتي، أمام الضيف بليموث أرجايل.

ولحساب الجولة الـ 44 من “الشامبين شيب” الانجليزية، دكّ ستوك سيتي. شباك ضيفه بثلاثية كاملة، رفعت رصيده إلى 50 نقطة في المركز 17، وبفارق 6 نقاط عن منطقة السقوط.

وشارك لاعب الخضر، بديلا في آخر 8 دقائق. غير أن ذلك، كان كافيا له من أجل تقديم تمريرة الهدف الثالث لزميله ووتر برجر، عند الدقيقة 2+90.

ومنذ التحاقه بستوك سيتي الصائفة الفارطة، قادما من سامبدوريا الايطالي، شارك مهدي ليريس، في 32 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 4 أهداف وصناعة 3 أخرى.