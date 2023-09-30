ليريس يبصم على هدفه الثاني هذا الموسم

تمكن الدولي الجزائري مهدي ليريس من تسجيل الهدف الثاني هذا الموسم مع فريقه ستوك سيتي، في المباراة التي تجري فعالياتها حاليا أمام المنافس بريستول.

وتمكن لاعب الخضر ليريس من تسجيل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، في المباراة التي تشير لتأخر فريقه بنتيجه هدفين مقابل هدف.

وللإشارة، بهدفه في مواهة اليوم، يكون ليريس قد رفع رصيده التهديفي لهدفين هذا الموسم من أصل 6 مواجهات خاضها مع فريقه في كل المنافسات.