بالفيديو.ماجر يهاجم صحفي القناة الثالثة ” أسكت أنت عدو المنتخب “

دخل الناخب الوطني رابح ماجر في جدال حاد مع صحفي القناة الإذاعية الثالثة” معمر جبور ” على هامش الندوة الصحفية التي نشطها بعد نهاية مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب إفريقيا الوسطى.

ووجه الصحفي سؤال للاعب رياض محرز حول سر تراجع مستوى المنتخب الوطني في الفترة الحالية، مقارنة بفترة الناخب الوطني الأسبق كريستيان غوركيف

وخطف ماجر الكلمة من رياض محرز ليرد على سؤال لصحفي معمر جبور بعصبية كبيرة قائلا:

“أنت عدو المنتخب الوطني وأقولها أمام الجميع.. إذا أسكت لا أملك أي إحترام لك ”

وأضاف:” خذ تقاعدك وإترك مكانا للشباب”

