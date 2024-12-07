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الرياضة

بالفيديو.. مازة هدافا ويصل للمساهمة الـ 10 هذا الموسم

بقلم محمد لمين صحراوي
بالفيديو.. مازة هدافا ويصل للمساهمة الـ 10 هذا الموسم
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يواصل نجم الكرة الجزائرية الصاعد، ابراهيم مازة، تقديم عروضه الاستثنائية في الدرجة الثانية الألمانية، رفقة ناديه هيرتا برلين.

ونجح لاعب “الخضر” في تسجيل هدف السبق، عند الدقيقة الـ 5 من المباراة التي تجمع ناديه حاليا، بالمضيف غروتر فيورث، برسم الجولة الـ 15 من “البوندسليغا2.”

ويعد هذا الهدف الثاني في آخر 3 لقاءات لمازة مع هيرتا برلين. ورقم 8 في الموسم الجاري، 2024-2025، مقابل تمريرتين حاسمتين، في مجموع 18 مباراة ما بين البطولة و كأس ألمانيا.

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