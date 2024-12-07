بالفيديو.. مازة هدافا ويصل للمساهمة الـ 10 هذا الموسم

يواصل نجم الكرة الجزائرية الصاعد، ابراهيم مازة، تقديم عروضه الاستثنائية في الدرجة الثانية الألمانية، رفقة ناديه هيرتا برلين.

ونجح لاعب “الخضر” في تسجيل هدف السبق، عند الدقيقة الـ 5 من المباراة التي تجمع ناديه حاليا، بالمضيف غروتر فيورث، برسم الجولة الـ 15 من “البوندسليغا2.”

ويعد هذا الهدف الثاني في آخر 3 لقاءات لمازة مع هيرتا برلين. ورقم 8 في الموسم الجاري، 2024-2025، مقابل تمريرتين حاسمتين، في مجموع 18 مباراة ما بين البطولة و كأس ألمانيا.