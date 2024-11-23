بالفيديو.. مازة يصل إلى هدفه السادس هذا الموسم

عاد اللاعب الدولي الجزائري، إبراهيم مازة، للتألق من جديد، في سماء الدرجة الثانية الألمانية، بألوان نادي هيرتا برلين.

ونجح مازة، الذي غاب عن تربص “الخضر” الأخير، بسبب الإصابة، في تسجيل هدف السبق لهيرتا برلين، في اللقاء الجاري حاليا أمام الضيف أولم 1846 (2 - 2)، ضمن الجولة الـ 13.

ومنح الدولي الجزائري، التقدم لناديه عند الدقيقة الـ 6، بعد عمل فردي رائع. وتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، استقرت في شباك الضيوف.

وبذلك، رفع صاحب الـ 18 ربيعا، رصيده إلى 5 أهداف وتمريرة حاسمة في 12 مشاركة بالدوري. مقابل هدف وحيد في لقاءين لكأس ألمانيا.