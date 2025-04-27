بالفيديو.. مازة يصل “ليفركوزن” لإجراء الفحص الطبي

حلّ صبيحة اليوم الأحد، نجم “الخضر” الصاعد، ابراهيم مازة، بمدينة ليفركوزن الألماني، تحسبا للانضمام إلى الفريق المحلي باير ليفركوزن.

وكانت العديد من التقارير الصحفية الألمانية، قد أكدت سابقا بأن مازة، توصل إلى اتفاق نهائي مع حامل لقب “البوندسليغا”. وهو الذي كان محل أطماع العديد من الأندية الأوروبية.

ونشرت مختلف المواقع الألمانية اليوم الأحد، فيديو يظهر مازة، لدى وصوله إلى مدينة ليفركوزن، تمهيدا لإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقده مع الباير، الذي سيستمر إلى غاية 2030.