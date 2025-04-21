مازة أولى صفقات باير ليفركوزن الصيفية !

فجّرت تقارير صحفية ألمانية صادرة اليوم الاثنين، مفاجأة من العيار الثقيل، حينما أكدت بأن لاعب “الخضر” ابراهيم مازة، سيكون أولى صفقات باير ليفركوزن الصيفية.

وقالت صحيفة “بيلد” الألمانية، إن حامل لقب “البوندسليغا” أنهى أول صفقاته تحسبا للموسم الجديد. ويتعلق الأمر بابراهيم مازة، قادما من هيرتا برلين.

للإشارة فإن صاحب الـ 19 ربيعا، الذي ارتبط اسمه أيضا بعملاق الكرة الانجليزية، مانشستر سيتي. مُرشّح لخلافة نجم باير ليفركوزن، فلوريان فيرتز، الذي سيغادر بنسبة كبيرة مع نهاية الموسم.

ولم تكشف صحيفة “بيلد” الشهيرة. عن قيمة انتقال مازة، إلى باير ليفركوزن، غير أن الصحافة الألمانية. كانت قد حددت قيمة بيع عقد لاعب “الخضر”، ما بين 11 إلى 15 مليون أورو.