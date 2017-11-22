بالفيديو.. ماكرون للمغتربين: عودوا إلى بلدانكم فرنسا لا تتسع لكم

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المهاجرين على الأراضي الفرنسية للعودة إلى بلدانهم، خاصة تلك التي لا توجد في دائرة الخطر.

وقال ماكرون في رده على مغتربة مغربية، عليكم العودة إلى بلدانكم، ففرنسا لا يمكنها إستقبال كل الذين يستقرون فيها بعد مجيئهم.

وأضاف ماكرون أقولها بصراحة لا يمكننا منح الوثائق لكل المهاجرين الذين يقصدون فرنسا للإستقرار. وعليهم العودة إلى بلدانهم مدام أنها ليست في خطر.