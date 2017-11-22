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بالفيديو.. ماكرون للمغتربين: عودوا إلى بلدانكم فرنسا لا تتسع لكم

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بالفيديو.. ماكرون للمغتربين: عودوا إلى بلدانكم فرنسا لا تتسع لكم
بقلم حمزة عساس

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المهاجرين على الأراضي الفرنسية للعودة إلى بلدانهم، خاصة تلك التي لا توجد في دائرة الخطر.

وقال ماكرون في رده على مغتربة مغربية، عليكم العودة إلى بلدانكم، ففرنسا لا يمكنها إستقبال كل الذين يستقرون فيها بعد مجيئهم.

وأضاف ماكرون أقولها بصراحة لا يمكننا منح الوثائق لكل المهاجرين الذين يقصدون فرنسا للإستقرار.

وعليهم العودة إلى بلدانهم مدام أنها ليست في خطر.

Macron et l'immigration

"Si vous n'êtes pas en danger, il faut retourner dans votre pays " : les propos chocs du président de la République à une marocaine.

Publié par LCI sur mercredi 22 novembre 2017

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