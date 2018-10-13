بالفيديو.. ماكرون يرقص رفقة أربعين رئيس دولة بأرمينيا

عرفت القمة الفرنكفونية الـ 17 التي تجمع نحو 40 من قادة الدول الأعضاء في العاصمة الأرمينية بيرفيان، قيام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرقص رفقة العديد من الرؤساء والملوك الحاضرين.

وظهر الرئيس الفرنسي مع حرمه ورئيس الوزراء الكندي والرئيس اللبناني “ميشال عون” وكلهم يتراقصون مع الموسيقى ويصفقون.

يذكر أن القمة الفرنكفونية التي تنعقد كل سنتين، أقيمت لأول مرة في عام 1986 وإستمرت لمدة يومين في الـ11 والـ 12 من أكتوبر الجاري.

ويتم خلالها طرح عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتعاون بين الناطقين بالفرنسية، إضافة إلى تحديد أهداف الفرنكوفونية وإنتخاب الأمين العام لها.