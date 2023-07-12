بالفيديو.. مبابي يكشف موعد زيارته للجزائر

أكد اللاعب الدولي الفرنسي ونجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، أمس الثلاثاء، برمجته زيارة بلد والدته الجزائر قريبا.

وصرح مبابي لقناة “NCI SPORT” الإيفوارية:”بكل تأكيد نحاول برمجة زيارة للجزائر، بكل سرور في القريب العاجل، وللأسف لا أزور بلد والدتي دائما لأنني مشغول ولا أمتلك الوقت”.

وأضاف اللاعب مبابي:”عندما يكون الوقت الكافي للقيام بهذه الزيارة، سأقوم بها بكل سرور، ولا أرى أن هناك مانع للقيام بهذه الخطوة”.

يجدر الإشارة، يتواجد اللاعب كيليان مبابي في الكاميرون مسقط رأس والده، أين يقضي عطلته الصيفية، وشارك في عدة إحتفالات تقليدية وأعمال خيرية هناك.