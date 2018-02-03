بالفيديو.. مبولحي “القائد” يواصل التألق بتصديات رائعة

قاد الحارس الدولي الجزائري “رايس وهاب مبولحي” فريقه “الإتفاق” للفوز على ضيفه “الفتح” أمسية اليوم السبت بهدفين لهدف.

في الأسبوع 20 من الدوري السعودي للمُحترفين، وشارك مبولحي أساسيا للمرة الثانية على التوالي في تشكيلة الإتفاق.

لكن هذه المرة حمل شارة القيادة ما يُثبت أن إدارة فريقه الجديد تأكدت وبسرعة أن مبولحي يملك شخصية قيادية.

هذا وأدى “الرايس” مُباراة في المستوى حيث صد عديد الهجمات الخطيرة للفتح وتلقى بطاقة صفراء في الدقيقة 85.

هذا وبصم الجزائري الأخر “إبراهيم شنيحي” على مُشاركته الأساسية الأولى مع فريقه الجديد الفتح وغادر في الدقيقة 70.