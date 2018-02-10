بالفيديو.. مبولحي يواصل التألق ويسقط في الوقت القاتل

واصل الحارس الدولي الجزائري “رايس وهاب مبولحي” تألقه في الدوري السعودي للمُحترفين أمسية اليوم السبت بمناسبة لقاء فريقه الإتفاق.

ضد ضيفه “الفيحاء” في الأسبوع 21 والذي إنتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف.

وشارك مبولحي في التشكيلة الأساسية لفريقه الجديد للمرة الثالثة على التوالي وحمل شارة القيادة للمرة الثانية على التوالي.

مُقدما لقاء في المستوى وباصما على تصديات رائعة كانت وراء مُحافظة فريقه على النتيجة لغاية الدقيقة 90.

التي حملت هدف التعادل للفيحاء بعد خطأ كبير من دفاع الإتفاق الذي لم ينهزم منذ قدوم الحارس الجزائري الأسمر.