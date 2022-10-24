بالفيديو..مجسم كأس العالم يزور الجزائر

تواصل دولة قطر، الترويج لكأس العالم، وهذه المرة من بوابة الجزائر، تحسبا للمونديال الذي ستحتضنه بداية من نوفمبر المقبل.

ونشرت سفارة قطر بالجزائر، أمس الأحد، عبر حسابها الرسمي على تويتر، فيديو ترويجي لمجسمات لكأس العالم، بصحراء الجزائر، بالتاسيلي تحديدا.

وظهر في الفيديو مجسمات لكأس العالم، وملاعب المونديال، في زيارة لأهل الجزائر بالجنوب التوارق، وبحضور شخصيات رسمية من قطر والجزائر.

يجدر للإشارة، سينطلق مونديال قطر بتاريخ 20 نوفمبر المقبل لغاية 18 ديسمبر المقبل.