بالفيديو..مجسم كأس العالم يزور الجزائر
بقلم فيصل زيان بوزيان
تواصل دولة قطر، الترويج لكأس العالم، وهذه المرة من بوابة الجزائر، تحسبا للمونديال الذي ستحتضنه بداية من نوفمبر المقبل.
ونشرت سفارة قطر بالجزائر، أمس الأحد، عبر حسابها الرسمي على تويتر، فيديو ترويجي لمجسمات لكأس العالم، بصحراء الجزائر، بالتاسيلي تحديدا.
وظهر في الفيديو مجسمات لكأس العالم، وملاعب المونديال، في زيارة لأهل الجزائر بالجنوب التوارق، وبحضور شخصيات رسمية من قطر والجزائر.
يجدر للإشارة، سينطلق مونديال قطر بتاريخ 20 نوفمبر المقبل لغاية 18 ديسمبر المقبل.
في اطار الحمله الترويجية لسفارة #قطر بـ #الجزائر، مجسمات ملاعب كأس العالم تعانق صحراء الجزائر في ضيافة “#الطوارق“. pic.twitter.com/hqHiQgVFWQ
— سفارة دولة قطر – الجزائر (@QatarEmbAlgeria) October 23, 2022
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