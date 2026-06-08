بالفيديو.. محاربي الصحراء يحطّّون الرّحال بكنساس الأمريكية

حلت طائرة المنتخب الوطني الجزائري بمطار Lawrence Regional Airport بكنساس الأمريكية، تحسبا لمساركة الخضر في كأس العالم 2026.

وكان محاربي الصحراء قد غادروا أمس الأحد، في رحلة مباشرة من مطار هواري بومدين الدولي. بعد باستقبالهم رسمي من طريف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ويضم وفد المنتخب الوطني 26 لاعبا وحارس مرمى إضافي، وأعضاء الطواقم الفني، والاداري والطبي.

وصول بعثة المنتخب الوطني

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