بالفيديو.. محاولة قتل إمام مسجد عمر بن الخطاب خلال صلاة الفجر بأمريكا

تعرض الشيخ “سيد النقيب” إمام مسجد عمر بن الخطاب بمدينة باترسون، ثالث أكبر مدن ولاية نيوجرسي، خلال إمامته لصلاة فجر أمس الأحد. إلى عملية طعن واعتداء بالسلاح الأبيض عندما كان في السجود. وقد نقل الإمام سيّد إلى مستشفى سان جوزف بمدينة باترسون وهو في وضع مستقر.

وفاجأ شاب مسلّح المصلين في مسجد “عمر بن الخطاب” بولاية نيوجيرسي الأمريكية. وقام بطعن الإمام مرتين في خاصرته. قبل أن يقوم بعد ذلك بالفرار ومحاولة الهرب. لكن المصلين قاموا باعتقاله خارج المسجد وتسليمه للشرطة.

وأظهرت مقاطع فيديو التقطت من كاميرا المسجد الأمنية في مدينة باترسون. قيام شاب يرتدي سترة صفراء بدخول المسجد خلسة. وانتظار سجود المصلين ليقوم فجأة بمهاجمة الإمام (سيد النقيب) البالغ من العمر 70 عاما وطعنه. وذلك خلال إمامته لصلاة الفجر.

وصاح الإمام قائلا: “قتلني”، وحاول المعتدي أن يهرب من الباب الجانبي للمسجد فلحق به المصلون وألقوه أرضا واتصلوا بالشرطة التي حضرت فورا واعتقلت المعتدي.

في حين أكد شهود، أن المسجد كان يضم نحو 200 مصلٍ وكان المتهم في الصف الثالث. حيث انتظر حتى نهاية الركعة الأولى وقام بفعلته.

إلى ذلك، قال “ذياب مصطفى” رئيس مركز الجالية الفلسطينية في باترسون: إن المهاجم لم يكن من رواد المسجد ولا يعرفه أحد. مشيرا إلى أنه كردي يحمل الجنسية التركية يدعى “شريف زوربا” (32 عاما) لكن لم يتم الكشف عن دوافعه بعد.

من جانبه، قال أندريه صايغ رئيس بلدية باترسون، إنه يقدر جهود الذين تمكنوا من القبض على المعتدي. مضيفا أنه يريد طمأنة أسرة الإمام والمصلين في المسجد بأنه سيكون هناك حراسة أقوى حول المسجد ولا سيما في شهر رمضان. كما إن سلامة الناس أولوية بالنسبة له وهو يأخذ هذا الوضع على محمل الجد.

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