بالفيديو.. محرز ممررا حاسما ويمنح السيتي التقدم على ليفربول

قاد الدولي الجزائري رياض محرز، ناديه مانشستر سيتي، لقلب تأخره بهدف من دون رد إلى تقدم بثلاثية كاملة أمام الضيف ليفربول، في قمة الجولة الـ 29 من البريميرليغ الجارية حاليا.

وانتهت المرحلة الأولى من قمة السيتزن والريدز، بنتيجة 1-1.

ومع انطلاق الشوط الثاني، تألق قائد الخضر، بتقديم تمريرة حاسمة لزميله دي بروين، جاء منها هدف التقدم للسيتي، في الدقيقة 46.

ولم يتوقف رياض محرز، عند هذا الحد، بعدما عاد بعدها بـ 8 دقائق فقط، للمساهمة في هدف ثالث لناديه، اثر توغله على الجهة اليسرى لدفاع ليفربول، وقدم كرة لزميله ألفاريز، الذي ارتدت تسديدته من دفاع “الريدز” لتجد إلكاي غوندوغان، الذي سجل الثالث لـ”المان سيتي”.

