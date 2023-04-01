محرز أساسيا في “البريميرليغ” بعد شهر ونصف!

أعلن مدرب نادي مانشستر سيتي الانجليزي، بيب غوارديولا، عن تشكيلته الأساسية التي اختارها لقمة الجولة الـ 29 من “البريميرليغ” المرتقبة اليوم بداية من الساعة 12:30 أمام الضيف ليفربول.

وشهدت التشكيلة الأساسية التي نشرها الموقع الرسمي لـ “المان سيتي” تواجد الدولي الجزائري رياض محرز.

وسيكون محرز، الذي قاد الخضر للتأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2023، بتحقيق انتصارين ضد النيجر، أمام فرصة حقيقية لاستعادة ثقة مدربه “بيب غوارديولا” وتأكيد أحقيته باللعب باستمرار مع السيتي.

حيث يعود آخر ظهور أساسي للدولي الجزائري في “البريميرليغ” إلى تاريخ الـ 15 فيفري الماضي، بمناسبة لقاء السيتزن أمام أرسنال في لقاء متأخر عن الجولة الـ 12.

ولعب منذ منتصف فيفري الماضي بطل انجلترا، 4 لقاءات في الدوري المحلي، بقي في ثلاثة منها قائد الخضر، في كرسي الاحتياط. بينما شارك في واحدا بديلا خلال آخر 18 دقيقة، وذلك، أمام بورنموث.