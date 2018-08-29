بالفيديو.. محرز يتحدى لاعبي السيتي بهدف خلفي

سجل النجم الدولي الجزائري رياض محرز هدف عالمي في تدريبات فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الأربعاء.

وسدد نجم الخضر كرة من خارج ملعب تدريبات السيتيزن توجهت مباشرة نحو المرمى على طريقة النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي.

ونشر الحساب الرسمي للفريق الأزرق السماوي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” الفيديو سهرة اليوم.

وظهر محرز وهو يتحدى نجوم السيتي بعد الهدف على غرار الأرجنتيني أغويرو ومواطنه أوتامندي ولابورت.