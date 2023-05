بالفيديو.. محرز يدخل ملعب الاتحاد رفقة بناته الثلاثة

قام الدولي الجزائري، رياض محرز، بإصطحاب بناته الثلاثة، إلى ملعب “الاتحاد” الذي يحتضن في هذه الأثناء، مباراة ناديه مانشستر سيتي أمام الضيف تشيلسي.

وعلى غرار باقي لاعبي المان سيتي، الذين اصطحبوا أبناءهم. إلى اللقاء الذي سيحتفل عقبه “السيتزن” بلقب “البريميرليغ”. ظهر محرز، في فيديو نشرته إدارة السيتي. عبر حسابها على “تويتر” وهو يصطحب بناته الثلاثة أثناء دخوله أرضية الميدان.

وظهر قائد الخضر، وهو يقبل ابنته الصغرى “ميلا” من زوجته الثانية تايلور وارد. التي كان يحملها، وإلى جانبه ابنتيه من زوجته الأولى ريتا جوهال.

Here come your champions! 🏆

🔵 0-0 🦁 #ManCity pic.twitter.com/ljWpuKzrWS

