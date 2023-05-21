محرز أساسيا في مواجهة المان سيتي وتشيلسي

تواجد الدولي الجزائري، رياض محرز، ضمن التشكيلة الأساسية التي اختارها مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، لمواجهة اليوم الأحد، أمام الضيف تشيلسي.

وسجل محرز، عودته إلى التشكيلة الأساسية، بمناسبة المباراة المندرجة ضمن فعاليات الجولة الـ 37 من “البريميرليغ”. بعدما اكتفى بالمشاركة بديلا لـ 11 دقيقة الأسبوع الفارط. في فوز السيتي على ريال مدريد برباعية نظيفة، ضمن إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

وستكون مباراة “السيتزن” أمام “بلوز” فرصة لمحرز وزملائه. من أجل الاحتفال بتتويجهم بلقب الدوري الانجليزي الممتاز، الذي ترسّم أمس السبت. بعد سقوط الملاحق المباشر أرسنال على يد مضيفه نوتينغهام فورست.

للإشارة فإن قائد الخضر، قبل مباراة اليوم، لعب مع المان سيتي، 44 مواجهة بجميع المنافسات، سجل خلالها 15 هدفا وصنع 13 آخرا.