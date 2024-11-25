بالفيديو.. محرز يقدم “دوبل أسيست” رفقة الأهلي السعودي

يواصل قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، تقديم عروضه القوية رفقة ناديه الأهلي السعودي، بعد الصعوبات الكبيرة التي واجهها بداية الموسم الحالي، وجعلته عرضة للانتقادات.

وقدّم محرز تمريرتين حاسمتين في اللقاء الذي جمع ناديه، اليوم الاثنين، بمضيفه نادي العين الإماراتي. ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وجاءت تمريرة الهدف الأول في اللقاء من مخالفة في الدقيقة الـ70، نفذها محرز نحو زميله الإنجليزي إيفان توني.

وبعدها بخمس دقائق فقط، عاد الدولي الجزائري، ليقدم تمريرة الهدف الثاني للاعب نفسه، مؤكدا بذلك عودته بقوة إلى الواجهة.

وخلال آخر سبعة لقاءات مع الأهلي السعودي، باحتساب لقاء اليوم، ساهم محرز بثمانية أهداف، بواقع أربعة أهداف ومثلها من التمريرات حاسمة.

إرتقاء راااائع من توني 💚 pic.twitter.com/Q9HwIVkIbv — منبر الأهلي (@MnbrAlahlisa) November 25, 2024