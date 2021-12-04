بالفيديو.. محمد الشناوي: “نحن نحترم الجزائر.. وهم أيضا يحترمون المنتخب المصري”

إعتبر حارس المنتخب المصري “محمد الشناوي” أن مواجهة المنتخب الجزائري يوم الثلاثاء المقبل، تعتبر نهائي قبل الأوان.

وفي تصريحات عقب نهاية المباراة التي فاز فيها الفراعنة أمام المنتخب السوداني تحدث الشناوي لقناة “بي أن سبورت”قائلًا:

“شكرًا للاعبين على ما قدموه اليوم ولكل الجمهور”، وأضاف الشناوي “في المباراة الماضية لم يكن التوفيق معنا فقد أهدرنا العديد من الفرص، أما مباراة اليوم كان التوفيق معنا فأحرزنا هذا العدد الكبير من الأهداف”.

وتابع: “جئنا إلى قطر من أجل الفوز بالبطولة، نحن هنا نلعب بإسم مصر وليس بإسم الأندية، وأي تشكيل يدخل مباراة الجزائر يستطيع أن يؤدي، لا يوجد لدينا تشكيل أساسي أو احتياطي”.

“مباراة الجزائر ستكون كبيرة، نحن نحترمهم وهم أيضًا يحترمون المنتخب المصري، سيكون نهائي مبكر”.