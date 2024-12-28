بالفيديو.. مدير منظمة الصحة العالمية ينجو من غارات إسرائيلية

نجا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من الغارات التي شنتها إسرائيل على مطار صنعاء الدولي.

وتم نقل غيبريسوس، مباشرة من قاعة كبار الشخصيات بعد الغارات، حسب وسائل إعلام محلية.

https://x.com/skynewsarabia/status/1872945676155580748

وزار مدير منظمة الصحة العالمية اليمن في محاولة لإطلاق سراح 16 من موظفي الأمم المتحدة وموظفي البعثات الدبلوماسية. والعاملين في المنظمات غير الحكومية الذين تحتجزهم جماعة الحوثي.

وتستمر التطورات الميدانية في اليمن وسط تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الحوثيين. في أعقاب هجمات صاروخية شنتها الجماعة على إسرائيل.

وقال غيبرويسوس لـ”رويترز”، إنه لم “يكن واثقاً” من أنه سينجو من غارة جوية نفذتها إسرائيل على مطار صنعاء الدولي، الخميس.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، في تصريحات أدلى بها بعد الحادث، أن الانفجارات التي هزت المبنى كانت تصمّ الآذان. لدرجة أنه لا يزال هناك طنين في أذنيه بعد مرور أكثر من 24 ساعة.

وقال: “لم أكن متأكداً بالفعل من أنني سأنجو لأنها كانت قريبة جداً، على بعد أمتار قليلة من حيث كنا. كان من الممكن أن يؤدي انحراف طفيف إلى إصابة مباشرة”.

وتابع المدير العام للمنظمة: “بينما كنا على وشك الصعود إلى طائرتنا من صنعاء، قبل حوالي ثلاث ساعات. تعرض المطار لقصف جوي. وأصيب أحد أفراد طاقم طائرتنا”.

وقال إن “برج المراقبة تضرر بالكامل، بالإضافة إلى صالة المغادرة والمدرج”.

وأضاف غيبريسوس إنه وزملاؤه كانوا في حالة صدمة، وتابع: “لقد نجحنا في إجلاء زميلنا الجريح إلى عمان. وهو الآن في حالة مستقرة.. إنني ممتن بشكل خاص لزملائي وموظفي المطار، الذين بذلوا قصارى جهدهم لحمايتي”.

وشن الجيش الإسرائيلي غارات عدة على عدد من المواقع في اليمن، الخميس، بما في ذلك مطار صنعاء الدولي، وعدد من الموانئ اليمنية.