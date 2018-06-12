بالفيديو.. مسلح يحتجز رهائن في باريس

أقدم، اليوم الثلاثاء، مسلح على إحتجاز رهينتين بأحد الشوارع في دائرة باريس العاشرة.

وحسبما افادت به وسائل إعلام فرنسية، فإن الشرطة تدخلت وقامت بتطويق الشراع وإغلاق كل الطرق المؤدية له وذلك بعد ورود معلومات حول مشحل يحتجز شخصين بينهما امرأة حامل.

وقالت إذاعة “France Bleu” الفرنسية، أن المسلح طلب إيصاله إلى السفارة الإيرانية في باريس دون أن تتضح بعد الأسباب.