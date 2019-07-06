بالفيديو.. مشاهد مرعبة لحظة وقوع زلزال في كاليفورنيا

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقاطع فيديو، للحظات توثق وقوع زلزال عنيف في كاليفورنيا.

وأعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، أن الزلزال، والذي وقع مساء الجمعة، بشدة 7.1 درجة على سلم ريختر، جاء بعد يوم من أعنف زلزال يضرب المنطقة منذ أكثر من20 عاما، والذي خلف عددا من الإصابات.

وخلف الزلزال، هلعا ورعبا وسط السكان، والذين يخشون وقوع ارتدادات أرضية، خلال الأيا م القادمة.

وتظهر مقاطع الفيديو، اهتزاز المباني، وتمايل المياة في أحواض السباحة.

كما وثقت الفيديوهات، لحظة اختباء مذيعة تحت الطاولة، بعدما فوجئت مع زميلها، بإهتزاز الأرض، بينما كانا على المباشر.