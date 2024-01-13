بالفيديو.. مفاجأة مرعبة داخل خزانة ملابس!

عثرت سيدة في أستراليا على واحد من أكثر أنواع الثعابين سميّة في العالم بدرج الملابس الخاص بإبنها.

واستدعت المرأة صائد الثعابين في ملبورن، مارك بيلي، إلى منزلها حيث عثرت على الثعبان الذي يعرف بإسم “البني الشرقي”.

وحسب وكالة “يو بي آي” للأنباء، فإن الثعبان كان بطول 5 أقدام. واختبأ في أحد أدراج الملابس الداخلية لإبن السيدة والذي يبلغ من العمر 3 سنوات.

ونشر بيلي مقطع فيديو يظهر لحظة فتحه للدرج ومشاهدته للثعبان الذي يصنّف على أنه ثاني أكثر أنواع الأفاعي سميّة في العالم.

ورجّح بيلي أن يكون الثعبان قد وصل إلى الدرج بعدما اختبأ ضمن الملابس التي جمعتها السيدة من خارج المنزل. حيث كانت تجففها تحت أشعة الشمس.