بالفيديو.. مقتل 12 شخصا في انفجار بمصنع مواد متفجرة شمال غرب تركيا

قالت قناة سي.إن.إن ترك التلفزيونية، اليوم الثلاثاء إن 12 شخصا لقوا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون جراء وقوع انفجار في مصنع للمواد المتفجرة في شمال غرب تركيا.

وذكرت القناة أن الانفجار وقع في مصنع بإقليم باليكسير ونقلت عن حاكم المنطقة قوله: إنه لا يوجد اشتباه في حدوث أعمال تخريب.