بالفيديو.. مقتل 12 شخصا في انفجار بمصنع مواد متفجرة شمال غرب تركيا
بقلم النهار أونلاين
قالت قناة سي.إن.إن ترك التلفزيونية، اليوم الثلاثاء إن 12 شخصا لقوا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون جراء وقوع انفجار في مصنع للمواد المتفجرة في شمال غرب تركيا.
وذكرت القناة أن الانفجار وقع في مصنع بإقليم باليكسير ونقلت عن حاكم المنطقة قوله: إنه لا يوجد اشتباه في حدوث أعمال تخريب.
#بالفيديو| مقتل 12 في انفجار بمصنع مواد متفجرة شمال غرب تركياhttps://t.co/GV3QPEtybQ#صحيفة_الخليج https://t.co/gfBfPLo7B5
— صحيفة الخليج (@alkhaleej) December 24, 2024
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