بالفيديو.. مقتل 5 متظاهرين بالرصاص الحي في السودان

أفادت لجنة الأطباء السودانية، اليوم الإثنين، بمقتل 5 متظاهرين بالرصاص الحي، في مظاهرات اندلعت بمدينة الأبيض، غرب السودان.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، فقد انطلقت المظاهرات، في مدينة الأبيض، اليوم الإثنين، احتجاجا على قطع الكهرباء، وأزمة الوقود والخبز.

وأظهر مقطع فيديو، نشره تجمع المهنيين السودانيين، على صفحتهم الرسمية بالفيسبوك، لحظة إطلاق النار على الطلاب، الذين خرجوا من المدارس وانضموا إلى المظاهرة.

ومن جهتها، أفادت لجنة الأطباء السودانية، في منشور على فيسبوك، بـ”ارتقاء 5 شهداء إثر اصابتهم اصابات مباشرة، برصاص قناصة، بمدينة الأبيض، بعد خروجهم بموكب الثانويات السلمي”.

رصاص حي ضد المتظاهرين السلميين من طلاب المدارس الثانوية..فيديو لبداية المجزرة الجديدة في الأبيض بشمال كردفان..جاري حصر الشهداء والإصابات بواسطة المكتب الموحد للأطباء#الابيض_تنزف#مواكب_انتقال_السلطه Publiée par ‎تجمع المهنيين السودانيين‎ sur Lundi 29 juillet 2019