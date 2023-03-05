بالفيديو.. موقف غريب لبايدن مع الصحفيين

أثار مقطع فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن، انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، جدلا بسبب موقفه مع الصحفيين.

وأظهر مقطع الفيديو، الرئيس الأمريكي، وهو يقترب من الصحفيين للإجابة عن أسئلتهم. لكنه توقف وغير رأيه ناظرا إليهم وملوحا بيديه واستدار وتوجه إلى الطائرة المروحية التي تنتظره.

ووفقا لصحيفة “نيويورك بوست”، من الواضح أن الرئيس الأمريكي أراد إلقاء التحية على شخص ما. لكنه لم يفعل عند سماعه السؤال الأول، ولوح بيديه وقاطع المحادثة مع الصحافة، دون انتظار أن تبدأ ورحل.

وكتبت الصحيفة: “فاجأ بايدن الصحفيين، رفع يديه وذهب إلى المروحية التي تنتظره”.

وتم سؤال رئيس البيت الأبيض عن العلاقات مع الصين بعد تصريحات واشنطن الأخيرة حول أسباب انتشار فايروس “كوفيد -19”.