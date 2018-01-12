بالفيديو.. مولودية البيض “ربحت” على الأسطورة سرباح !!

أعطى أسطورة الحراسة الجزائرية السابق “مهدي سرباح” إشارة إنطلاق لقاء “مولودية البيض” والضيف “نادي بارادو” أمسية اليوم الجمعة.

لحساب الدور السادس عشر من منافسة كأس الجمهورية الذي إنتهى بتأهل أصحاب الدار إلى الدور الثمن النهائي بركلات الترجيح 4-3.

ورحب أنصار الفريق المحلي بالحارس السابق للخضر بطريقة رائعة قبل أن يُكرم من طرف المسيريين بمنحه قميص الفريق وشهادات تقديرية.

لكن ما لفت الإنتباه هو إرتداء “سرباح” للقشابية التقليدية الذي يتميز بها سكان مدينة البيض بسبب تأثره بالبرد الشديد على ما يبدو.