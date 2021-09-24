بالفيديو.. نائبة أمريكية تبكي في الكونغرس بسبب فلسطين

تداوّلت وسائل إعلام أمريكية، فيديو لنائبة أمريكية، تدعى ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، وهي تبكي في الكونغرس الأمريكي بسبب القضية الفلسطينية.

ويرجع سبب بكاء النائبة الديمقراطية الأمريكية بعد تصويت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة على مشروع قانون لتمويل القبة الحديدية الصهيونية.

للتذكير، صوت أمس الخميس، مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، لصالح تشريع لتقديم مليار دولار للكيان الصهيوني. من أجل تحديث منظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي، بعد يومين فقط من رفع التمويل من مشروع قانون إنفاق أوسع.

وصوت ضد التمويل الأمريكي، كل من النواب: إلهان عمر ، رشيدة طليب، ايانا بريسلي، كوري بوش، ماروي نيومان. راؤول جريجاليفا، غارسيا، والجمهوري توماس ماسي.

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