بالفيديو.. نجمة عالمية تستعين بالطفلة فلولة للترويج لفيلمها الجديد

استعانت الفنانة العالمية فيولا ديفيس بالطفلة السعودية “ريتان اشرف” الشهيرة بـ “فلولة” للترويج من خلال الفيديو لفيلمها الجديد “The Woman King”.

ونشرت عبر حسابها الخاص على تويتر فيديو “فلولة” الذي كانت مُتحمسة فيه لدوام المدرسة. حيث عبرت فيولا عن حماسها للسفر للبرازيل من أجل فيلمها “The Woman King”.

وكتبت فيولا على تغريدتها” هذا حالي خلال تواجدي في المطار للسفر للبرازيل”. مُرفقة التغريدة بـ هاشتاغ يحمل اسم الفيلم “The Woman King”.

وفازت “ديفيس” بجائزة الأوسكار عن أدائها الرائع في الدراما A Edge Between Us. بالإضافة إلى ترشيحين لـ Doubt و Cross Stories.

وكانت أيضاً أول امرأة سمراء في التاريخ تفوز بجائزة إيمي لأفضل ممثلة عن مسلسل How to Get Away with Murder.