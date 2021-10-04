بالفيديو.. نهاية مروعة لصاحب الرسومات المسيئة لرسول الله

لقي الرسام الكاريكاتوري، السويدي “لارش فيلكس”، صاحب الرسومات المثيرة للجدل، حتفه في حادث مرور، مساء الأحد، عن عمر ناهز 75 عامًا. وكان برفقة “لارش فيلكس” ضابطين يقومان بحراسته الشخصية منذ 2007 بعد نشره رسومات مسيئة للرسول محمد عليه الصلاة والسلام.

وأفاد موقع إذاعة “بي بي سي” البريطانية، أن السلطات الأمنية في السويد فتحت تحقيقًا في الحادث. ووقع الأخير بعد اصطدام سيارة صاحب الرسومات المسيئة لرسول الله، بشاحنة في أحد طرقات السويد.

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واشتعلت النيران في السيارتين، ونقل سائق الشاحنة إلى المستشفى مصابًا بجروح خطيرة. وكان الرسام السويدي تعرض لمحاولتي اغتيال في السابق بعد نشره رسوم مسيئة للرسول محمد.

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