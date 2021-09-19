بالفيديو.. نهاية مطاردة الأسرى الفلسطينين وتفاصيل القبض على آخر فارين

أعلن الكيان الصهيوني، ليل السبت إلى الأحد، اعتقال آخر أسيرين فلسطينيين كانا قد فرا من سجن جلبوع، قبل أسبوعين.

واعتقلت الشرطة الصهيونية، أيهم كممجي ومناضل نفيعات، في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، بناء على معلومات قدمها جهاز الأمن العام الداخلي “الشاباك”.

وتمت عملية الاعتقال بعد محاصرة أحد المنازل في الحي الشرقي بجنين، وتم اعتقال اثنين آخرين بتهمة تقديم المساعدة للأسرى الفلسطينيين الهاربين.

وأثناء خروج القوات الصهيونية من جنين، اندلعت مواجهات مع الشبان الفلسطينيين الذين رشقوها بالحجارة، وتطور الأمر في بعض المناطق إلى اشتباكات مسلحة. مما نجم عن إصابة 3 شبان فلسطينيين أصيبوا برصاص القوات الصهيوينة خلال تلك المواجهات.

وبهذا، تطوى صفحة الهروب من سجن جلبوع، بعد القبض على الفارين الستة.

ويبلغ كممجي “35 عاما” وهو معتقل منذ عام 2006، ومحكوم عليه بالسجن مدى الحياة، أما نفيعات فهو موقوف منذ عام 2019.

وحسب وسائل إعلام محلية، شكر والد الأسير أيهم كممجي الله على الحرية التي تمتع بها ابنه أسبوعين، مشيراً إلى أن نجله اتصل به هاتفياً قبل لحظات من اعتقاله وأبلغه ان قوات الاحتلال تحاصر المنزل الذي يتحصن به مع رفيقة الأسير مناضل انفيعات.

وأضاف والد الأسير كممجي أن نجله أبلغه كذلك نيته تسليم نفسه خشية على حياة الأطفال والنساء الذين كانوا في العمارة السكنية بعدما هدد الاحتلال بنسفها.

وهرب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع، شديد التحصين، عبر نفق حفروه في إحدى الزنازين امتدت إلى خارج السجن، وتبين أن حفر النفق تم بأدوات منها مقبض مقلاة، واستمرت نحو 9 أشهر.

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