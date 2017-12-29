بالفيديو …هذا ما حجزه الجيش الوطني الشعبي من أسلحة خلال 2017

نشرت وزارة الدفاع الوطني الحصيلة السنوية لكمية الأسلحة التي حجزها جيشنا الوطني الشعبي الجزائري على صفحتها الرسمية بـ”الفايسبوك”.

وكانت الحصيلة مُرضية فيما يخص الأسلحة التي حجزتها مفارز الجيش الوطني الشعبي خلال 2017.

فقد استرجعت مصالح الجيش مدفعين من نوع “اس بس جس 9″، و 10 قاذفات صاروخية من نوع “ار بي جي 7” ،6 قاذفات من نوع “ار بي جي2” 581 مقذوف.

كما استرجعت 286 قطعة سلاح من نوع “كلاشنكوف” و 8 رشاشات عيار7. 12ملم، 19بندقية رشاشة من نوع “اف ام بي كا”، 5 رشاشات من نوع “ديكتاريوف”، 11رشاش “بي كا تي” .

13 رشاش“ار بي كا” و49 مسدس رشاش من نوع “مات” ، 25 مسدسا أليا،

64 بندقية نصف الية من نوع “سيمنوف”.

32 بندقية تكرارية، بندقيتين من نوع “ام ا اس 39 “5 مدافع هاون، 117 بندقية صيد، بندقيتين قاذفة قنابل.

7 بنادق مضخية ، 4 بنادق قناصة ، بندقية carabine us ،114 بندقية تقليدية الصنع .

257 مخزن ذخيرة ، 179369طلقة، 53 صندوق ذخيرة و 38 شريط ذخيرة.