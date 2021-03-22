بالفيديو.. هذا ما قاله وزير الداخلية للشرطي ضحية حادث دهس

قام وزير الداخلية، كمال بلجود، والمدير العام للأمن الوطني، فريد زين الدين بن الشيخ، بزيارة الشرطي ضحية حادث دهس.

وفي حديثه مع الشرطي، قال وزير الداخلية “بارك الله فيك، أنت قمت بعملك، ولكن هذه هي مخاطر المهنة”.

وأضاف “أنت كنت في المستوى، والشعب الجزائري كله تابع الفيديو، الذي يظهر فيه أنك قمت بعملك”.

وتابع “الفعل الإجرامي الذي رأيناه كان من الممكن أن يفضي إلى الوفاة أو الكسر أو العطب”.

وأشار أن توجهه للاطمئنان على صحة الشرطي، رفقة المدير العام للأمن الوطني، واجب.

وطمأن وزير الداخلية عائلة الشرطي، وعموم الجزائريين أن الشرطي في صحة جيدة، ويخضع للعلاج اللازم.

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