بالفيديو.. هذه آخر المستجدات الصحية للشيخ العلامة الطاهر آيت علجت

كشف الشيخ عمار رقبة الشرفي، عن آخر مستجدات الحالة الصحية للشيخ العلامة الطاهر آيت علجت.

وقال الشيخ عمار رقبة الشرفي في فيديو بثته قناة القرآن الكريم، إن الشيخ الطاهر آيت علجت متواجد في مصلحة جرحة القلب بمستشفى مصطفى باشا الجامعي.

وأضاف “حالته حلاجة يحتاج إلى الدعاء، تنفسه صعب، والكليتين تعملان بصعوبة. نرجو من الله تعالى أن يطلف به”.

وتابع ” الحمد لله الأطباء موجودون ويقفون على حالته الصحية وعدد من محبيه وعائلته المتواجدين في المستشفى”.

ودعا الشيخ عمار رقبة الشرفي إلى تفادي نقل الإشاعات لأن الأمر بيد الله، ويمكن لأي أحد أن يرحل إلى دار الحق قبل الشيخ.