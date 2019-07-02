بالفيديو.. هذه حصيلة عمليات الجيش خلال السداسي الأول من 2019

نشرت وزارة الدفاع الوطني حصيلة لعمالياتها خلال السداسي الاول من سنة 2019.

ففي اطار محافحة الارهاب، تم تحييد 49 إرهابي، حيث تم القضاء على 6 إرهابيين وإلقاء القبض على 11 آخرين، وإستسلم 31 إرهابي لمفارز الجيش. وتم العثور على جثة إرهابي واحد، وتوقيف 96 عنصر دعم للجماعات الارهابية في نفس الفترة.

واسترجعت مفارز الجيش خلال السادسي الاول من السنة الجارية، 370 قطعة سلاح، منها 17 رشاش، 5 قذائف صاروخية، 71 رشاش من نوع كلاشنكوف، 256 بندقية، 21 مسدسا.

كما تم استرجاع 1228 قذيفة و22 شريط ذخيرة و170 مخزن و5 صناديق ذخيرة و82297 طلقة من مختلفة العيارات.

كما تم استرجاع 32 صاروخ و 6 قواعد اطلاق صاوريخ، 49 مفجر،353 صمام و 13 مشعل.

كما تم خلال نفس الفترة كشف وتدمير، 136 مخبأ للإرهابيين و6 ورشات لإعداد المتفجرات، 5.52 قنطار وكيسين من المواد التي تدخل في صناعة المتفجرات.

548 قنبلة و80 لغم، 311.8 كلغ من البارود، 8.221 كلغ من الديناميت.

وفي اطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة تم خلال السداسي الول من 2019 ،توقيف 436 تاجر مخدرات و القضاء على تاجرين آخرين.

ضبط 181.52 قنطار من الكيف المعالج و 3.74 قنطار من الكوكايين، و195816 قرص مهلوس.

وتم توقيف 390 مهرب و 2295 منقب عن الذهب، و5 غطاسين بدون رخصة.

وتم احباط محاولة تهريب 477687 لتر من الوقود و468.945 طن من المواد الغذائية و 63940 لتر من زيت المائدة و 162646 وحدة من المشروبات و 218.65 قنطار و92382 وحدة و111507 علبة من التبغ.

كما تم خلال نفس الفترة حجز، 1629 مولد كهربائي، و 1104 مطرقة ضغط و266 جهاز كشف عن المعادن و 505 عربة.

كما تم ضبط 18.638 كلغ من الذهب و 91.83 طن و 1198 كيس من خليط الحجارة و خام الذهب و40 آلة لتكسير الحجارة.

وفي اطار محاربية الهجرة غير الشرعية تم خلال السداسي الاول من السنة الجارية، توقيف 2262 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة.

وتم احباط محاولة هجرة غير شرعية لـ740 شخص، وإنقاذ 96 شخص من الغرق في عرض البحر.