بالفيديو.. هذه هي نقاط نقل الأنصار إلى ملعب “نيلسون مانديلا”
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشف ممثل مديرية النقل لولاية الجزائر العاصمة، عريوات حمزة، عن مخطط المديرية لنقل الأنصار لملعب نيلسون مانديلا ببراقي.
وصرح عريوات حمزة لإذاعة البهجة، اليوم الخميس:”عقدت المديرية عدة جلسات عمل لوضع مخطط نقل الجماهير إلى الملعب خلال فعاليات الشان”.
وأضاف المتحدث:”نقل الجماهير سيكون بمرافقة الشركات الوطنية للنقل وهي شركة الجامعية للخدمات، وشركة لإيتوزا، SNTF، والميترو والترامواي”.
وأوضح المتحدث:” وضعت ثمان نقاط لتجميع الأنصار بكل من: موقف ملعب 5 جويلية، أرديس، بيرتوتة، زرالدة، الحراش، القبة، ومحطة المعدومين”.
كما كشف ذات المتحدث:”النقل سيكون مجاني باستظهار التذاكر الخاصة بالمباريات، وتنقل الأنصار سيكون قبل 6 ساعات عن بداية المباريات”
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