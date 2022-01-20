بالفيديو.. هكذا استقبل أنصار الخضر بلماضي بالفندق بعد الإقصاء

حظي الناخب الوطني جمال بلماضي باستقبال كبير من أنصار الخضر المتواجدون بمدينة دوالا الكاميرونية.

وذلك لدى عودته رفقة اللاعبين إلى فندق أونومو مقر إقامة المنتخب الوطني الجزائري.

وشجع بعض الأنصار الكوتش جمال بكلمات قوية على غرار:”نحن معك للممات”.

واعتبر الأنصار الاقصاء من الدور الأول لمنافسة كأس أمم إفريقيا بالأمر العادي.

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سيعقد الناخب الوطني جمال بلماضي، ندوة صحفية يوم السبت المقبل، للحديث عن المواجهة المقبلة التي ستجمع الخضر، بمنتخب غينبا الاستوائية.

وكشف الموقع الرمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، بأن موعد هذه الندوة الصحفية تم تحديدة على الساعة الواحدة زوالا، بملعب “جابوما”.

كما قرر الناخب الوطني، السماح للإعلام بحضور جزئ من الحصة التدريبية المقررة يوم السبت، على السادسة والنصف، بملحق ملعب جابوما.

كما سيدلي بعض لاعبي المنتخب الوطني، بتصريحاتهم، في منطقة مختلطة، بخصوص مباراتهم المقبلة أمام غينبا الاستوائية.

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تحدث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع ركائز المنتخب الوطني على هامش تكريمهم صبيحة اليوم الإثنين بقصر الشعب بعد التتويج بلقب كأس العالم للمنتخبات العربية.

وخص رئيس الجمهورية في حديثه مع لاعبي الخضر حول التحديات المقبلة التي تنتظرهم على غرار كاس العالم وكأس أمم إفريقيا.

وقال رئيس الجمهورية لبونجاح وبلايلي : “أمامنا تحديات قوية سواء كاس أمم إفريقيا أو كأس العالم، انا أعتقد وإن شاء الله ربي مايخيبناش نتأهل إلى الدور الثاني لمنافسة كأس العالم”

قبل أن يجيبه بونجاج: ” إن شاء الله سنصل إلى ربع النهائي أو المربع الذهبي”.

وصنع اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح كرة الهدف الثاني الذي سجله اللاعب القطري أكرم عفيف في مرمى السيلية في الدقيقة الـ62 من عمر المباراة التي جمع الفريقين في إطار الجولة الـ12 من الدوري القطري.

وعاد اللاعب بغداد بونجاح للإنضمام إلى فريقه السد بعدما غادر تربص المنتخب الوطني بترخيص من الناخب الوطني جمال بلماضي.

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