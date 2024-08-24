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الرياضة

بالفيديو.. هني يسجل أول أهدافه بألوان الخور القطري

بقلم محمد لمين صحراوي
بالفيديو.. هني يسجل أول أهدافه بألوان الخور القطري
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بصم الدولي الجزائري، سفيان هني، على أول أهدافه بألوان ناديه الخور القطري، الذي التحق به سبتمبر 2023، قادما من الأهلي.

وشارك لاعب أندرلخت البلجيكي السابق، أساسيا في اللقاء الذي جمع الخور بناديه السابق الأهلي، أمس الجمعة، ضمن الجولة الـ 3 من دوري نجوم “إكسبو.

ونجح هني، في تسجيل هدف فريقه الوحيد عند الدقيقة 85 من اللقاء، الذي انتهى لصالح أصحاب الديار بثنائية لهدف.

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