بالفيديو.. والدة كيليا نمور تذرف الدموع وتشكر الشعب الجزائري

شكرت والدة كيليا نمور الشعب الجزائري على وقفة رجل واحد لتشجيع البطلة الجزائرية “إبنتها” التي توجت بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس.

وقال والدة كيليا نمور في تصريح لها للإذاعة الوطنية “لا أملك الكلمات التي تعبر عن مدى فرحتي بتتويج إبنتي، أشكر جميع الجزائريين، سواء في الجزائر أو في فرنسا”

كما أضافت “الجميع شجعها في قاعة بيرسي، إحساس كبير جدا، للإنجاز الكبير و رد فعل جميل من قبل كل الجزائريين و الإعلاميين”.

ولقيت البطلة كيليا نمور مساندة كبيرة من عائلتها بما فيها والد جمال نمور الذي ينحدر من أصول جيجلية من “بني مسلم”، الذي صرح هو الاخر بفرحته الكبيرة بإنجاز إبنته.