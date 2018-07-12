بالفيديو والصور.. إنفجار ضخم قرب مطار القاهرة

أكد وزير الطيران المدني المصري، يونس المصري، أن الانفجار الذي هز مساء اليوم الخميس منطقة قرب مطار القاهرة وقع في خزاني وقود خارج سورها.

ونفى المصري، في تصريح صحفي، الأنباء التي تحدثت عن تعليق حركة الملاحة الجوية مؤقتا في المطار، قائلا إنه لا يوجد وقف للرحلات وحركة الطيران في المطار تسير بشكل طبيعي.

من جانبه، أعلن التلفزيون المصري الرسمي أن وحدات الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق قرب مطار القاهرة.

أفاد شهود عيان وناشطون مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن انفجارا كبيرا هز مساء اليوم منطقة قرب مطار القاهرة الدولي.

وأوضحت مصادر أمنية أن الانفجار وقع في خزان وقود قرب منطقة المطار.

مضيفة أن التحقيق جار لمعرفة ملابسات الحادث.