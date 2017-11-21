بالفيديو والصور.. التكفل بجميع مشردي العاصمة

انطلقت اليوم الاثنين، عملية التكفل وترحيل المتشردين المتواجدين بالعاصمة الى مراكز خاصة للإواءهم.

ومست العملية كل المقاطعات الايدارية بالجزائر العاصمة، لجمع هذه الفئات من متسولين ومختلين عقليا ونساء في حالة خطر وحتى الاطفال المتشردين.

الحملة انطلقت في 2014، لكن دعمت اليوم بالامكانيات المادية والبشرية للتكفل بهذه الفئة لمعالجة كافة المقاطعات.

حيث تم تقسيم هذه الفئات الى ثلاثة، هناك المتسولين الانتهزيين الذين يجنون أموال طائلة والذين جاءو من عدة ولايات سيوجهون للقضاء على حسب ما ينص عليه القانون.

الفئة الأخرى المعوزة والتي لا تملك مؤوى سيتم التكفل بها على مستوى 5 مراكز بالعاصمة بالاضافة الى فئة المختلين عقليا.