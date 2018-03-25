تسببت سوء الأحوال الجوية والرياح القوية التي اجتاحت مختلف مناطق ولاية تيزي وزو منذ ليلة أمس في أضرار كبيرة.

وتمثلت الخسائر في سقوط العديد من الأعمدة الكهربائية وخزانات مياه على الطرقات ما شكل برك كبيرة من الماء استحال على السيارات المرور.

ودفع الأمر بأصحاب السيارات إلى تغيير وجهتهم وحتى أن البعض منهم علقوا في الطّرقات بسبب انجراف التربة.

كما تسببت شدة الرياح بخسائر في الممتلكات خاصة لأصحاب المنازل القديمة والمهترئة وتلف الثمار واقتلاع الاشجار من جذورها.

كما تسببت الرياح العاتية في انقطاع التيار الكهربائي على مستوى العديد من المناطق منذ ليلة أمس.