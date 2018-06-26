بالفيديو والصور.. قيطوني يتحادث مع رؤساء مجمعات بترولية أمريكية في واشنطن

تحادت وزير الطاقة مصطفى قيطوني بواشنطن مع الرئيس المدير العام لمجمع “شوفرون” مايك ويرت والمدير التنفيذي لـ”ايكسن موبيل” دارين وودس.

وتطرق الطرفان خلال هذا اللقاء الى فرص الاستثمار و الاعمال في مجال صناعة المحروقات في الجزائر.

و يأتي هذا اللقاء على هامش الندوة 27 العالمية حول الغاز التي تنعقد من 25 الى 29 جوان في واشنطن.

وكان قيطوني مرفوقا بالرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك ورؤساء الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات وسلطة ضبط المحروقات وسفير الجزائر بواشنطن.

كما شارك الوزير في ورشة حول الأبعاد الجيوسياسية للغاز الطبيعي و الذي ضم رؤساء مدراء عامين لأكبر الشركات الطاقوية العالمية.

وكبار المسؤولين من ممثلي الحكومات واعضاء المؤتمر الامريكي واصحاب القرار السياسي.

وتعتبر هذه الندوة العالمية حول الغاز واحدة من اهم الملتقيات العالمية لصناعة الغاز.

وينظم هذا المنتدى منذ سنة 1931 من طرف الاتحاد الدولي للغاز.

ويهدف الى تثمين وتطوير صناعات الغاز الطبيعي مع معالجة المشاكل المتعلقة بالقضايا الاستراتيجية والتجارية والتقنية.

التي تتعرض لها السلسلة الغازية من مرحلة الاستكشاف والانتاج حتى التسويق.