بالفيديو والصور.. كاميرا النهار ترصد عقابا ذهبيا نادرا يحلق في أجواء تيسمسيلت

شاع في دولٍ من العالم تقديس هذا الجارح الضّخم بتصوير بعض الجيوش رموزا له على أزيائها.

أو شعارات المماليك وطقوس اللاّهوت والأدب الغربي والشرقي قديماً حتى تماثيله البرونزية تنافس قطعا مهمة من ديكور قصور حكومات الدول الحديثة.

مُترجَماً الاحترام الملكي للعقاب الذهبي في الصّفات الخارقة التي ينفرد بها، كالقوة والهيمنة وأسرار في دورة حياته.

وكان من صُدفِ الحظّ أن نوثق جولةً استطلاعية له في الجهة الغربية نحو 12 كلم عن مدينة تيسمسيلت بعيدا عن الحظيرة الوطنية لثنية الحد حيث موطِنه.

الموقعُ المفضل لجنسه أين تستأنس العِقاب الذّهبية بعُزلةِ الطبيعة المرتفعة هناك حتى يسيطر بصرها الثاقب على دوائر طرائدها.

أشارَ عضو في الشبكة الوطنية لمراقبة الطيور خلال مقابلة خصّ “النهار أون لاين” بها أن الونشريس تتبنى زوجاً مُعشّشاً في “المداد”.

وزوجاً في الحظيرة الجهوية لبوقائد وفرداً منها يُسيطر على أجواءٍ بين اليوسفية وبرج الأمير عبد القادر.

قدّر أن يكون ما رصدته كميرتنا واحدا من بين هذه الخمسة، لم يُؤلف عليها خوضُ التحدي وتمديد نطاقها نحو المناطق المعمورة بالسّكان.

لاسيما ويقظتها المستمرة على أعشاشِها ومستعمراتها وإن حافظت على طريق الرجعة فإنها تبقى كل الوقت قريبة من مصيدة الانقراض.